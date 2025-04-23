«مياه المنيا»: 250 مدرسة تشارك في حملة «صحتهم مستقبلهم» لتوعية الطلاب بترشيد الاستهلاك

أكد المهندس حسن يحيى حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه في إطار تنفيذ خطة التوعية بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي، فقد تم تنفيذ أنشطة تفاعلية بعدد 250 مدرسة ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بعدد 6 إدارات تعليمية بهدف رفع الوعي البيئي والمائي والصحي لدى تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية.



نشر رسائل التوعية بمحاور المشروع



وأوضح رئيس مياه المنيا أنه جارٍ استهداف 205 آلاف طالب بإدارات (المنيا - أبو قرقاص - دير مواس - سمالوط - مطاي - بني مزار) من خلال نشر رسائل التوعية بمحاور المشروع «ترشيد استهلاك المياه - الحفاظ على الصرف الصحي - النظافة العامة - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - التغيرات المناخية»، ومن خلال تنفيذ الخطة التشغيلية والتأكيد على تسجيل جميع المهام ببرنامج DROPS.

وتم تكريم الطلبة المشاركين بمبادرة 21 يوم، لتوعية تلاميذ المدارس بالحفاظ على الأسنان بالمواظبة على غسيلها حيث قامت الشركة بتوزيع معجون وفرشاة أسنان للطلبة بالمدارس المستهدفة بالمشروع.