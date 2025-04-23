تشييع جنازة البابا فرنسيس السبت المقبل بحضور ترامب

تشييع جنازة البابا فرنسيس السبت المقبل بحضور ترامب

تشييع جنازة البابا فرنسيس السبت المقبل بحضور ترامب

كتبت: رشا فؤاد

قال عمرو المنيري مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الفاتيكان، إنّ موكب نقل نعش البابا فرنسيس إلى داخل كنيسة القديس بطرس بدأ منذ الصباح، من أجل إتاحة الفرصة للجمهور الذي توافد بالفعل على إلقاء النظرة الأخيرة بقاء هذا النعش داخل الكنيسة، موضحا أنه يرتدي الزي الكامل لبابا الفاتيكان مع السبحة ولديه التاج الشهير.

وأضاف «المنيري»، خلال رسالة على الهواء، أنّ نعش البابا فرنسيس سيظل حتى مساء الجمعة المقبل ومن ثم ستكون الجنازة السبت، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الزعماء حول العالم سيحضرون هذه الجنازة، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن بعض القادة والزعماء من دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا وعدد كبير من الدول وخاصة من الأرجنتين.

وتابع: «البابا فرنسيس من الأرجنتين، وهو أول بابا في تاريخ الكنيسة يكون من خارج أوروبا أي من أمريكا اللاتينية»، لافتًا إلى أن .

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