ضبط 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 42 ألفا و639 مخالفة مرورية متنوعة، بينها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، ومخالفة شروط التراخيص، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة والمواقف العشوائية.

واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

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