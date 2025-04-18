كشف ملابسات مقطع فيديو بشأن مخالفة مرورية.. الشاكية سددت الرسوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إحدى السيدات بتلقيها مخالفة مرورية «تجاوز سرعة مقررة» على سيارتها دون أن ترتكبها.



عقب الفحص، تبين عدم صحة ادعاءات السيدة، وثبت رصد مخالفة صحيحة عليها لتجاوز السرعة المقررة، كما تبين قيام الشاكية بسداد قيمة المخالفة.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الأجهزة الأمنية حرصها على تطبيق القانون بدقة وشفافية.