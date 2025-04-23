ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة وأوراق ومستندات منسوبة لأحد الأشخاص، بعد ثبوت تورطه في عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات، أن المتهم أنشأ إعلانًا وهميًا يروج لتوفير فرص عمل لدى شركات أدوية كبرى، حيث كان يستدرج الضحايا لمقابلته، ويطلب منهم أوراقهم وهواتفهم المحمولة بزعم تحميل تطبيق خاص بالشركة وتصوير المستندات، ثم يقوم بالاستيلاء عليها.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بتنفيذ أربع عمليات أخرى بالأسلوب نفسه، وباستدعاء المجني عليهم، وجهوا إليه اتهامات بالسرقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين.

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