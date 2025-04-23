ضبط مالك مكتب «كاستنج» بتهمة تصوير مقاطع دون إجازة رقابية في الجيزة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية مالك مكتب كاستنج غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بعد ثبوت تورطه في استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدما معدات تصوير محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهداف المكتب وضبط مالكه، وعُثر بداخله على استوديو تصوير يحتوي على كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي، بوحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.