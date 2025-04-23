ضبط مالك مكتب «كاستنج» بتهمة تصوير مقاطع دون إجازة رقابية في الجيزة

ضبط مالك مكتب «كاستنج» بتهمة تصوير مقاطع دون إجازة رقابية في الجيزة

ضبط مالك مكتب «كاستنج» بتهمة تصوير مقاطع دون إجازة رقابية في الجيزة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية مالك مكتب كاستنج غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بعد ثبوت تورطه في استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدما معدات تصوير محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهداف المكتب وضبط مالكه، وعُثر بداخله على استوديو تصوير يحتوي على كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي، بوحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا