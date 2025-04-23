«القومية للأنفاق»: نسب تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع وصلت إلى 65%

قال اللواء مهندس طارق الجويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق إنَّ شبكة القطار الكهربائي السريع تخلق محورًا تنمويًا لوجيستيًا يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، موضحا أن الشبكة تتكون من 3 خطوط لنقل الركاب والبضائع بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر، ويسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي يربط المناطق الصناعية مراكز الإنتاج، بالمواني البحرية مراكز التصدير.

تتكون من 3 خطوط لنقل الركاب والبضائع بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر

وأكد الجويلي خلال جولة بعدد من المحطات أنَّ شبكة مشروع القطار الكهربائي السريع تسهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البحرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، لافتًا إلى أنَّ المشروع يهدف لخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة بين المدن والمناطق السكنية الجديدة، موضحاً أنَّ مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ممر التنمية الذي اقترحه العالم المصري الكبير فاروق الباز والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية تمتد من الإسكندرية إلى أبو سمبل.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أنَّه إجمالي أعمال التنفيذ في مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع وصلت إلى 65% من إجمالي الأعمال، وجاري العمل على باقي الأعمال.

الشبكة تضم 41 قطار سريع بسرعة 250 كيلومترا/ ساعة

وأضاف رئيس القومية للأنفاق أنَّ الشبكة تضم 41 قطارًا سريعًا بسرعة 250 كيلومترًا/ ساعة، و94 قطارًا إقليميًا «ديزيرو» بسرعة 160 كيلومترًا/ ساعة، و41 قطار بضائع «فيكترون» ويتمّ تنفيذ أعمال محطات القطار الكهربائي السريع والجسور الصناعية التابعة له من «كباري المسار - كباريد السيارات» بواسطة كبرى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة.

وأضاف أنَّه تمّ إسناد أعمال توريد الوحدات المتحركة وأعمال الأنظمة والسكة الخاصة بالمشروع، إلى تحالف سيمنز مع شركتين وطنيتين «أوراسكوم - المقاولون العرب»، مؤكّداً أنَّ كل شركة من الشركات المنفذة للمشروع يشترك معها استشاري مصري وطني.