رئيس «lطروح الأزهرية»: العلوم الشرعية دورها محوري في حفظ الهوية الإسلامية

كتب - محمد بخات

أعلن فضيلة الشيخ خميس محمد رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح عن الأهمية القصوى التي يوليها الأزهر الشريف للعلوم الشرعية ودورها المحوري في حفظ الهوية الإسلامية ونشر الوسطية والإعتدال بين الناس، مضيفا أنَّه ضمن المتابعة المستمرة للعملية التعليمية أجرى جولة تفقدية لرواق العلوم الشرعية بمجمع مطروح النموذجي.

وتابع رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح اليوم، العملية التعليمية للعلوم الشرعية في معاهد مطروح في جولة ميدانية يرافقه فضيلة الشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام الوعظ بمطروح، ومحمود الحلبي الوكيل الثقافي للمنطقة، وفق بيان صادر اليوم.

الاستفادة من المحتوى العلمي

واطلع رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح خلال الزيارة على سير العملية التعليمية داخل رواق العلوم الشرعية، وتفقد قاعات الدراسة واستمع إلى شرح من المحاضرين حول المناهج الدراسية وطرق التدريس المتبعة، كما تحاور رئيس منطقة مطروح مع الطلاب للاطمئنان على مدى استفادتهم من المحتوى العلمي والمستوى الأكاديمي المقدم.

رواق العلوم شرعية منارة علمية

وأوضح أنَّ رواق العلوم الشرعية يمثل منارة علمية تهدف إلى تخريج جيل من العلماء والباحثين المتمكنين والقادرين على حمل رسالة الأزهر السمحة ونشرها في المجتمع، وأعرب رئيس المنطقة عن ارتياحه لسير العملية التعليمية بالرواق والمستوى الذي لمسه لدى الطلاب والمحاضرين، مؤكدًا على دعم المنطقة الأزهرية الكامل للرواق وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافه التعليمية والتنويرية.