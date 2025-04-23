رئيس هيئة قناة السويس: نسعى لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول 2030

كتبت: رشا فؤاد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ هيئة قناة السويس تتبنى استراتيجية متكاملة للتحول الأخضر تقوم على نطاقين أساسيين، الأول يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الوقود الجديد واستخدام خليط من الوقود الحيوي بنسبة خلط حوالي 20%، ما يحقق تشغيل الوحدات قيد التجربة بخلط الوقود الحيوي لخفض البصمة الكربونية لتلك الوحدات في حدود الـ16%.

تحقيق هدف قناة السويس قناة خضراء 2030

وأضاف «ربيع»، خلال كلمته في حفل تدشين باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر، ونقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى تحقيق خفض كلي للانبعاثات الكربونية بنسبة 20% حتى نصل إلى 30% بحلول 2030، ولتحقيق هدف قناة السويس قناة خضراء 2030، كما يتم ذلك من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وجدير بالذكر أن ترسانة البحر الأحمر تستطيع أن تعمل بنسبة 100% من الوقود الحيوي، ما يجعلها باكورة القاطرات الصديقة للبيئة التي تعمل بالوقود الأخضر في المنطقة».

قناة السويس ستشهد مزيدا من التطوير وتحديث أسطولها البحري

وتابع: «قناة السويس ستشهد مزيدا من التطوير وتحديث أسطولها البحري، إضافة إلى وحدات بحرية جديدة متطورة تلبي متطلبات العمل بقناة في أعمال الإرشاد والتوجيه والتعامل مع حالات الطوارئ».

وواصل: «هناك استراتيجية جديدة نتبناها وهي أن كل الوحدات البحرية التي تستخدم في قناة السويس تكون من بناء هيئة قناة السويس أو بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص»، لافتا إلى أنه منذ 2019 وحتى الآن تم إنشاء 102 وحدة بحرية جديدة، تعمل جميعها في قناة السويس».