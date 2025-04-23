الرئيس الفلسطيني: نحيي موقف مصر والأردن في رفض تهجير شعبنا

منتصر سليمان

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، «نحيي موقف مصر والأردن فى رفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني داخل أرضه».

وأضاف: « نحترم موقف الرئيس السيسي في دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني».

وتابع: «إسرائيل تقطع أوصال الضفة الغربية عبر إقامة المزيد من الحواجز، ونطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وما يحث في غزة أو الضفة هو تهجير قسري، حيث أن هناك 2165 عائلة أبيدت كليا في قطاع غزة».

وأكمل: «يجب وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة كأولوية أولى، ونطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، ويجب رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات».