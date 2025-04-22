خبير سياسي: جيش الاحتلال الإسرائيلي يوقف الخدمات لتفريغ قطاع غزة

كتبت: نور نبيل

قال الدكتور طارق فهمي خبير العلوم السياسية، إن هناك انقطاعا متعمدا في المرافق والخدمات داخل قطاع غزة، بل وأيضا في الخدمات الطبية وعدم توافر الأدوية والعلاجات بسبب انهيار القطاع الصحي والحصار الشامل، إذ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض عبور أي مساعدات وإغلاق المعابر.

تحويل القطاع لمكان غير صالح للحياة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن المجتمع أصبح عاجزًا أمام الإجراءات الإجرامية التي يرتكبها الكيان المحتل كما، أنه لا يلتزم بالقانون الدولي أو الإنساني، مشيرا إلى أن هناك مجاعة كبيرة ونقص في الموارد والخدمات وتفشي الأمراض، بهدف تحويل قطاع غزة لمكان غير صالح للحياة وبالتالي تفريغ القطاع من السكان وتشجيع مبدأ الهجرة الطوعية.

احتجاجات الوسط السياسي على استمرار الحرب

وتابع: «يوجد احتجاجات كبيرة داخل الوسط السياسي من قبل احتياطي الجنود والضباط والأطباء والمعلمين حول استمرار الحرب ومع ذلك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمر في هذه الإبادة، مما يؤكد وجود تواطؤ دولي لأن أمريكا تستطيع أن تحتم هذا الأمر ولكن إيقاف الحرب لا يتماشى مع مصالحها».