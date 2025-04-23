الحكومة تعلن مد العمل بتأشيرة الترانزيت لمدة عام

الحكومة تعلن مد العمل بتأشيرة الترانزيت لمدة عام

الحكومة تعلن مد العمل بتأشيرة الترانزيت لمدة عام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانا لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل 2026، بذات الضوابط المعمول بها حاليا.

وقالت الحكومة إن هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة؛ بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.

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