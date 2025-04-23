أبو الغيط: عقد مؤتمر في الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يونيو المقبل

كتبت: رشا فؤاد

قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن هناك مؤتمرًا سيعقد في يونيو المقبل في رحاب الأمم المتحدة وبرئاسة سعودية فرنسية مشتركة، نتطلع فيه إلى تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع حل الدولتين على نحو يدفع به من مجال التأييد الخطابي إلى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال انطلاق فعاليات الدورة العادية الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن أطماع المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تقف عند حدود فلسطين، إذ صار واضحا ما يسعون إليه من فرض واقع جديد على المنطقة ويقولون هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي نأمل فيه.

وتابع: «واقع من التوتر المستديم والعنف اليومي والغارات المتواصلة والمناطق العازلة التي تتغول على سيادة البلدان العربية وتقتطع الأراضي من أقاليمها تحت ذرائع كاذبة»، لافتا إلى أن هذه السياسة العدوانية تضرب أسس السلام القائم وتضعف فرص السلام الدائم في المستقبل وتلقي الكثير من الشكوك على ما تم تنفيذه من معاهدات سابقة، لذا ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.