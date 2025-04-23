أبو الغيط: السياسيات الإسرائيلية تؤسس للكراهية والعنف في الشرق الأوسط

كتبت: رشا فؤاد

طالب أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي العربية، موضحا أنّ التصورات التوسعية لليمين الإسرائيلي وسياساته المتهورة لن تقود إلى رسم شرق أوسط جديد كما يعلن بعض القادة هناك، بل تؤسس للكراهية وتؤصل للعنف وتزج بالمنطقة في حلقات لا تنتهي من الصراع.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال فعاليات الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أنّ الجراح العربية لا زالت مفتوحة وأخطرها جرح فلسطين النازف، والدول الأعضاء في هذه المنظمة ما زالت تسعى لمواجهة التحديات بمنطق العمل الجماعي وبروح العروبة.

وأتمّ: «في أوقات مثل هذه تغيب فيها الرؤية ويشتد انعدام اليقين يبقى العمل الجماعي العربي ملاذا وسبيلا، وتظل العروبة حضنا وسندا وباعثا للثقة في المستقبل».