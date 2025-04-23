أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23-4-2025 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23-4-2025 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23-4-2025 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23-4-205 في مصر، تحديثا جديدا في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) في الأسواق المصرية اليوم في المتوسط نحو 413 جنيها، وفقا للأسعار المعلنة لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

ووفقا لآخر تحديث عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجل سعر كيلو اللحم اليوم «سعر البيع الرسمي للمستهلك في المحلات والأسواق المصرية المختلفة» الآتي:

لحوم

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم للمستهلك نحو 417 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو اليوم للمستهلك نحو 413 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير اليوم في الأسواق المصرية نحو 347 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم للمستهلك نحو 396 جنيها.

سعر كيلو اللحوم بعظم اليوم

- سجل متوسط سعر كيلو اللحوم البتلو بعظم اليوم للمستهلك في الأسواق المصرية نحو 383 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم اليوم للمستهلك نحو 385 جنيها.

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