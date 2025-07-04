وزير الإسكان عن أهمية التحول الرقمي: يقلل التعامل المباشر بين المواطن والموظف

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومسؤولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات

وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن لدي الوزارة عددا من الملفات والمشروعات التي يجري لعمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

وأوضح وزير الإسكان أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال المنفذة بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض سواء من القيادات أو من ينوب عنهم، ما يسهم في ضبط الأداء في المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولا بأول، مشددا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها.

العمل على ملف التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بضرورة استغلال كافة العناصر البشرية الموجودة بكافة الجهات لتحقيق أقصى استفادة، مع العمل على ملف التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة

كما أكد ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، وأشار رؤساء وممثلو الجهات التابعة للوزارة إلى أهمية العمل على التحول الرقمي لتيسير التعامل والتواصل بين الجهة والمواطنين بجانب العمل على ملف تدريب العاملين على مستوى كافة الجهات لرفع كفاءة العاملين.