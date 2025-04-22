باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان في الأردن خلايا متعددة بأجندات متباينة

باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان في الأردن خلايا متعددة بأجندات متباينة

باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان في الأردن خلايا متعددة بأجندات متباينة

قال الدكتور ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان في الأردن ليست تنظيما واحدا فقط بل عدة خلايا كثيرة للغاية، ودولة الأردن على دراية وخبرة تامة في كيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن الجماعة عبارة عن 4 أقسام في الأردن، هم: قسم يؤمن بالملكية واستمرارها لذلك هو ضعيف للغاية، وآخر يعرف بالأصول القطبي ويشبه الإخوان في مصر تماما.

وأضاف ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية المحور، أن القسم الثالث من جماعة الإخوان هو إصلاحي يمارس العمل السياسي عن طريق البرلمان وغيره، أما القسم الكبير والأخير هو "الحمساوي" يقود حزب العمل الإسلامي التابع للجماعة والجماعة نفسها في الأردن.

تفجيرات الأردن لا تخدم القضية الفلسطينية

وتابع أن القسم الحمساوي يعمل على دعم مصالح حركة حماس بالداخل وليس العمل من أجل تحقيق الصالح للأردن، لذلك هي خلية حمساوية فلسطينية ترى أن التفجيرات التي من الممكن إشعالها في الأردن تخدم القضية الفلسطينية وهذا تصور خاطئ للغاية، إذ أن هدم دولة مركزية تقع على الحدود لا يخدم القضية بل ضدها.

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