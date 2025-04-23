«الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية وتحقيق اكتفاء ذاتي من السكر والأسماك

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه بالرغم من التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي، فقد احتلت الصادرات الزراعية المصرية مكانة مرموقة في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، من خلال دعم وتطوير منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية لا سيما في المحاصيل التصديرية ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضاف الصياد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الغذائية الهامة مثل الخضروات والفاكهة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة، حيث تحقق فائض تم تصديره للخارج بكمية حوالي 8.6 مليون طن خلال عام 2024، وقد حققت بعض المنتجات والسلع الزراعية قدر ملموس من الاكتفاء الذاتي مثل: (الأرز والألبان الطازجة ولحوم الدواجن وبيض المائدة، وهناك بعض السلع الزراعية التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل «الأسماك والسكر».

وتابع نائب وزير الزراعة: تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتطوير القطاع الزراعي من خلال تطبيقات رقمية حديثة تسهم في تحسين جودة الخدمات الزراعية، مثل رقمنة خدمات الحجر الزراعي، وتكويد المزارع التصديرية ورقمنة منظومة الأسمدة، من خلال منظومة كارت الفلاح، وقد بلغت المساحات المسجلة على المنظومة حتى الآن حوالي 7.5 مليون فدان.

وأشار الصياد، إلى التأكيد على أن وزارة الزراعة تكثف جهودها في الفترة الحالية للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الخامات الزراعية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتتمثل إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030.