«الزراعة»: حدائق مصر تستقبل الزوار في شم النسيم.. و«الحيوان» قيد التطوير

«الزراعة»: حدائق مصر تستقبل الزوار في شم النسيم.. و«الحيوان» قيد التطوير

«الزراعة»: حدائق مصر تستقبل الزوار في شم النسيم.. و«الحيوان» قيد التطوير

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن جميع الحدائق التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية مفتوحة لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع، ما عدا حديقة الحيوان بالجيزة التي ما زالت تحت التطوير، مؤكدًا أن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين في الحدائق والمتاحف التابعة لها، وهناك فعاليات ومعارض مميزة أبرزها معرض الزهور الذي تم افتتاحه اليوم داخل المتحف الزراعي بحضور وزير الزراعة.

المتحف الزراعي يضم 8 متاحف داخلية متاحة للجمهور

وأشار القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إلى أن المتحف الزراعي يضم 8 متاحف داخلية متاحة للجمهور، بالإضافة إلى حدائق متنوعة مثل حديقة الأسماك في القاهرة الكبرى التي تفتح أبوابها للزوار، إلى جانب وجود 6 حدائق حيوان أخرى بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها.

وأوضح أن حديقة حيوان الجيزة مغلقة هذا العام بسبب أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطويرها لتكون على مستوى يوازي أفضل حدائق الحيوان في العالم، وأنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير قبل نهاية العام الجاري.

حملات مكثفة لضمان سلامة الغذاء

وأكد أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية أطلقت حملات مكثفة لضمان سلامة الغذاء، خاصة المنتجات المرتبطة بأعياد الربيع مثل الأسماك المملحة، من خلال رقابة صارمة على الأسواق، داعيًا المواطنين للاستمتاع بالربيع قائلاً: «انطلقوا واستمتعوا، والوزارة بتقدم أقصى ما لديها علشان الناس تقضي وقت ممتع وآمن».

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