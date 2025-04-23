تفاصيل قانون المرور الجديد في الكويت بعد ارتفاع أعداد السيارات

يدخل قانون المرور الجديد في الكويت التنفيذ خلال ساعات ويحمل الرقم (5 لسنة 2025) ويعدل المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 ويعكس استجابة جادة من الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات.

وتجاوزت أعداد المركبات في الكويت 2.2 مليون مركبة بنهاية عام 2023 وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية، ويشمل قانون المرور الجديد في الكويت عدة نقاط.

أهم بنود تعديل قانون المرور الجديد في الكويت

وسيتم خلال قانون المرور الجديد في الكويت فرض عقوبات صارمة على المخالفات المرورية الخطيرة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 دينار كويتي.

كما يتضمن القانون عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، إذ تراوح الغرامات بين 2,000 و5,000 دينار مع إمكانية الحبس من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات تبعًا لحجم الضرر الناتج عن الحادث.

وأدرج القانون الجديد مخالفات لم تكن تعتبر خطيرة في السابق مثل وضع مساحيق التجميل أثناء القيادة ضمن فئة «الانشغال عن الطريق» وتبلغ الغرامة على هذه المخالفة 75 دينارًا كويتيًا مع تسجيل نقاط مرورية على الرخصة.

كما شدد قانون المرور الجديد 2025 في الكويت الغرامات على السرعة الزائدة لتتراوح بين 70 و150 دينارًا، مقارنة بالغرامات السابقة التي كانت بين 20 و50 دينارًا، وجرى تعديل غرامة استخدام الهاتف إلى 15 دينارًا مع خيار التصالح بدفع 5 دنانير وتسجيل نقطتين على الرخصة.

تفاصيل تعديل قانون المرور الجديد في الكويت

القانون لم يكتف بالعقوبات المالية، بل شمل تدابير إصلاحية مبتكرة مثل إلزام المخالفين بحضور دورات تدريبية نفسية وطبية ودينية، بالإضافة إلى إمكانية فرض خدمة مجتمعية تصل مدتها إلى سنة في محاولة لتعديل سلوك السائقين على المدى البعيد.

توسيع استخدام الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة الإلكترونية جاء ضمن الخطط المرافقة لتطبيق القانون ما يسهم في تعزيز الالتزام ويعزز كفاءة الرصد دون الحاجة للتدخل البشري المستمر، فبشكل عام يعتبر قانون المرور الجديد 2025 في الكويت خطوة استراتيجية تسعى إلى تقليل نسبة الحوادث التي زادت بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن الانشغال أثناء القيادة يسهم في حوالي 30% من الحوادث، وتعد هذه التعديلات إشارة واضحة إلى توجه الدولة لخلق بيئة مرورية أكثر أمانًا واستدامة.