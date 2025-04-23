مصر تدين الهجوم الإرهابي في كشمير وتقدم التعازي لحكومة وشعب الهند

مصر تدين الهجوم الإرهابي في كشمير وتقدم التعازي لحكومة وشعب الهند

مصر تدين الهجوم الإرهابي في كشمير وتقدم التعازي لحكومة وشعب الهند

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحاً في كشمير من دول مختلفة، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الهند الصديق في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المُصابين، وتؤكد وقوفها بجانب الهند في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

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