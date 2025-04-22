مصرع 28 سائحا في حادث إطلاق نار بكشمير

لقي ما لا يقل عن 28 سائحًا مصرعهم بعد أن أطلق مسلحون النار على وجهة سياحية محلية شهيرة في الجزء الذي تديره الهند من كشمير أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس للبلاد.

الهجوم وقع في منطقة سياحية خلابة

وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن الهجوم وقع في وادي بيساران، وهو مرج خلاب في منطقة باهالجام، وهي بلدة سياحية شهيرة تقع على بعد 90 كيلومترا جنوب سريناغار، المدينة الرئيسية في المنطقة، فيما وصفه المسؤولون بأنه الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في المنطقة في السنوات الأخيرة.

ووقع الهجوم الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي عندما خرجت مجموعة من المسلحين، الذين اقتربوا على ما يبدو من السياح من اتجاه الجبال القريبة من غابة صنوبر كثيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو مروعة نشرها سكان محليون على مواقع التواصل الاجتماعي سياحًا مصابين غارقين في برك من الدماء، بينما كان أقاربهم يصرخون ويتوسلون للمساعدة ونظرًا لصعوبة الوصول إلى المنطقة عبر الطرق، تم إرسال طائرات هليكوبتر لإجلاء الجرحى.