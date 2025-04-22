مصرع 28 سائحا في حادث إطلاق نار بكشمير

وفي وصفه للمشهد، قال مرشد سياحي محلي لوكالة فرانس برس، إنه وصل إلى مكان الحادث بعد سماع إطلاق نار، ونقل بعض الجرحى على ظهور الخيل.
وصرح مسؤولون حكوميون بأن من بين القتلى سياح من ولايات كارناتاكا وأوديشا وغوجارات الهندية، بالإضافة إلى أجنبيين. كما أصيب ستة آخرون على الأقل.
رئيس الوزراء يقطع زيارته للسعودية
واستنكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، هذا العمل الشنيع، وقال في منشور على موقع إكس خلال زيارته للسعودية: «سيُقدَّم مرتكبو هذا العمل الشنيع للعدالة.. لن تنجح أجندتهم الشريرة أبدًا، عزمنا على مكافحة الإرهاب وهو راسخ لا يتزعزع، ويزداد قوة»، وقطع زيارته للسعودية للعودة للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف انديا».
أعلنت جماعة مسلحة تُعرّف عن نفسها باسم مقاومة كشمير مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى غضبها من توطين الهند لأكثر من 85 ألف ممن وصفتهم بالغرباء؛ الأمر الذي قالت إنه يُسهم في تغيير ديموغرافي في المنطقة.