قناة السويس تدشن القاطرتين البحريتين «عزم 1 و2» في سفاجا

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمدينة سفاجا، اليوم، تدشين أول إنتاج لترسانة جنوب البحر الأحمر من القاطرات البحرية، حيث تم إطلاق القاطرتين «عزم 1» و«عزم 2» لتعزيز القدرات البحرية المصرية.

ويبلغ طول القاطرة الواحدة 32 متراً، وعرضها 13.5 متر، وارتفاعها 6 أمتار، وسرعتها 12 عقدة، مع تصميم يوفر مرونة كبيرة فى المناورات البحرية.

تأتى هذه الخطوة ضمن شراكة بين هيئة قناة السويس وترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء 10 قاطرات من طراز «Rastar 3200-W» بقوة شد 90 طناً، مزودة بأنظمة إطفاء من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى بناء 12 سفينة صيد أعالى البحار وفق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتفقد «ربيع» أعمال التصنيع بمصنع مصر للقاطرات التابع للترسانة، حيث يتم تنفيذ 6 قاطرات، منها «عزم 3» و«عزم 4» التى يجرى استكمال تجهيزاتهما، و«عزم 5» و«عزم 6» فى مرحلة تجميع البلوكات، إضافة إلى لحام قرينة أول سفينتين من أصل 12 سفينة صيد.

وأكد الفريق ربيع أن مصنع مصر للقاطرات يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات البحرية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير، مع تطوير أسطول الهيئة بإضافة 28 قاطرة جديدة.

وأشار إلى أن سفن الصيد الجارى بناؤها تعتمد تكنولوجيا متقدمة وتندرج ضمن منظومة متكاملة لإنتاج وتغليف الأسماك، حيث تشمل الطراز الأول «سفن صيد جر FT» بطول 50 متراً بإشراف هيئة BV الفرنسية، والثانى «سفن صيد جانبية» بإشراف RINA الإيطالية.