مصر.. دبلوماسية حازمة لإنقاذ غزة (ملف خاص)

كتب - أحمد عادل موسى

تلعب مصر دوراً محورياً فى الساحة الدولية والإقليمية، لمواجهة تطورات الحرب فى غزة، إذ استضافت القاهرة العديد من الشخصيات الكبرى مثل الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، ونظيره الإندونيسى برابوو سوبياتتو، وكانت الزيارتان فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون فى مختلف المجالات، من خلال الحديث عن القضايا الإقليمية، التى تدور فى الشرق الأوسط وأبرزها الوضع فى القطاع.

كان للدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، حضور مميز خلال منتدى إيطاليا عندما ألقى كلمات قوية متوازنة، أوضح فيها موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعرض المأساة التى يعيشها الشعب الفلسطينى داخل قطاع غزة من حصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأكد أن مصر، من خلال سياستها الخارجية، تدعم الحقوق الفلسطينية، وترفض أى محاولات لتصفية القضية أو التقليل من حقوق الأشقاء المشروعة. هذا الزخم الدبلوماسى يعكس التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الحثيث لتفعيل المسار السياسى، بالتوازى مع التحرك الإنسانى العاجل، فى وقت باتت فيه غزة تواجه أوضاعاً كارثية، وتُظهر التحركات المصرية الأخيرة تصميماً واضحاً على حماية الأمن القومى العربى، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ورفض محاولات فرض واقع جديد بالقوة، وهذا ما تؤكده مصر فى جميع المناسبات، مشددة على أهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولى للحد من معاناة الفلسطينيين، وتحقيق حل عادل وشامل للقضية.