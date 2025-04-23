«الإغاثة الطبية بغزة»: المخزونات الغذائية في القطاع تقترب من النفاد

«الإغاثة الطبية بغزة»: المخزونات الغذائية في القطاع تقترب من النفاد

«الإغاثة الطبية بغزة»: المخزونات الغذائية في القطاع تقترب من النفاد

كتبت: رشا فؤاد

قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ قطاع غزة يمر بأيام قد تكون الأصعب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في غلق المعابر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف.

المخزون الغذائي في غزة أوشك على الانتهاء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المخزونات الغذائية في قطاع غزة تقترب من النفاد ولم يتبق سوى القليل، كما أنها تُباع بأسعار عالية، إذ لا توجد أي توزيعات أو مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن جميع مخابز القطاع لا تعمل الآن، كما أن القطاع الصحي يعاني من مشكلة كبيرة في نقص جميع الموارد وصعوبة في تقديم الخدمات والأدوية.

سلسلة من العوامل البيئية والمحيطة في قطاع غزة

وتابع: «هناك سلسلة من العوامل البيئية والمحيطة في قطاع غزة التي تؤثر على السكان مثل تكدس النفايات ومياه الصرف الصحي والنقص الغذائي، فضلا عن صعوبة الوصول إلى المياه النظيفة، مما يزيد من نسبة الأمراض وتدهور الأحوال، جراء عدوانية الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ورفضه إدخال المساعدات».

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