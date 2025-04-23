محافظ القليوبية يشهد ختام الأنشطة التربوية: تعزز شخصية الطلاب

كتب - حسن صالح

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومصطفى عبده طه، وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فعاليات ختام الأنشطة التربوية عروضًا فنية ورياضية مبهرة عكست إبداعات طلاب مدارس المحافظة المختلفة.

وافتتح الحفل بعرض فني شعبي (فلاحي) مميز قدمه طلاب مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات بالعبور، نال استحسان الحضور بتجسيده للتراث المصري الأصيل وتوالت الفقرات التي أظهرت تنوع المواهب الطلابية، حيث قدمت مدرسة طه حسين الابتدائية بإدارة بنها التعليمية عرضًا رياضيًا حيويًا، بينما أثرت فقرة لذوي الهمم من التربية الفكرية بإدارة الخانكة الحفل برسالة إلهام وعزيمة.

عروض فنية ورياضية متنوعة

شهد الحفل أيضًا عروضًا رياضية متنوعة قدمتها مدارس علي القديس الإعدادية بنات بشبين القناطر، وأبو بكر الصديق الرسمية للغات بالعبور، وإسكان الشباب بالعبور، والمجمع الدارس (المرحلة الابتدائية) بإدارة الخانكة، ومدرسة الشهيد صبري البيجاوي بإدارة قها (مركز تدريب اللياقة البدنية)، ومدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بإدارة العبور وقد عكست هذه العروض مدى الاهتمام بالأنشطة الرياضية ودورها في بناء جيل صحي ومُفعم بالحيوية.

تشجيع الأنشطة المدرسية

وأعرب محافظ القليوبية سعادته بالمستوى المتميز للعروض المقدمة، مشيدًا بجهود الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية في إبراز هذه المواهب وتشجيع الأنشطة المختلفة وأكد على أهمية هذه الفعاليات في صقل شخصية الطلاب وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي لديهم.

وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع التعليمي وتسعى دائمًا لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على التفوق في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الأنشطة الصيفية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية وتساهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في نهضة المجتمع.

من جانبه، أكد مصطفى عبده طه على أن هذا الحفل يمثل تتويجًا لجهود كبيرة بذلت على مدار العام الدراسي في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم المختلفة، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظ القليوبية على حضوره ودعمه المستمر للأنشطة التعليمية في المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية ستواصل جهودها في توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة التي تساهم في بناء شخصيتهم المتكاملة.

واختتم الحفل وسط أجواء من الفرحة والتقدير، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه الأنشطة التربوية في إثراء الحياة المدرسية وتنمية قدرات الطلاب وإبراز مواهبهم.