عضو النواب الأردني: الإخوان جماعة منحلة.. والتعامل معها مخالفة للقانون

أكدت النائبة دينا البشير، عضو مجلس النواب الأردني، أن جماعة الإخوان المسلمين تُعد جماعة منحلة بموجب قرارات قضائية سابقة داخل المملكة، مشددة على أن أي نشاط أو وجود لها يعتبر مخالفة صريحة للقانون الأردني.

لا صفة للإخوان في الأردن

وأوضحت البشير، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤسسة الجماعة لا تتمتع بأي إطار قانوني أو تشريعي داخل الأردن، ولا يوجد لها أي صفة رسمية معترف بها، الأمر الذي يستدعي إغلاق أي مؤسسة غير مرخصة تنشط باسمها داخل المملكة.

وأضافت النائبة أن الحكومة الأردنية تلقت فيديوهات تثبت تورط الجماعة في أنشطة وصفتها بالإرهابية، إلى جانب ارتباطات بتدريبات خارجية، وهو ما دفع السلطات إلى مراجعة التشريعات وتطبيق إجراءات حاسمة تجاه هذه التنظيمات.

حظر التعامل مع الإخوان المسلمين

وشددت البشير، على أن التعامل مع جماعة الإخوان أو التحدث باسمها إعلاميًا يُعد مخالفًا للقانون، موضحة أن الجهات المختصة قامت بإغلاق جميع مكاتب الجماعة داخل البلاد، والتحفظ على ممتلكاتها، حفاظًا على الأمن القومي الأردني.

وأكدت عضو مجلس النواب الأردني، أن كل من يثبت ارتباطه بالجماعة أو تعامله معها بأي شكل من الأشكال، يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن الدولة الأردنية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي كيان غير شرعي.