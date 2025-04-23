كاتب صحفي: مخطط تخريبي وراء مصادرة ممتلكات الإخوان وحظرهم في الأردن

قال الكاتب الصحفي الأردني محمد المعايطة، إن قوات الأمن الأردنية تحاصر مقار جماعة الإخوان في البلاد تنفيذًا لحكم قضائي سابق، وذلك عقب الكشف عن مخطط تخريبي كانت الجماعة تسعى لتنفيذه ويهدد أمن واستقرار البلاد.

تصرفات الإخوان في الأردن

وأوضح «المعايطة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهات الرسمية في الأردن كانت على دراية مسبقة بتحركات الجماعة، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الأمر بحكمة حتى تم جمع الأدلة وضبط العناصر المتورطة، مضيفا أن تصرفات الجماعة في الشارع الأردني كانت واضحة من خلال تنظيم مظاهرات في مناطق محظور التظاهر بها، تخللتها هتافات تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهاجم المؤسسة العسكرية الأردنية بشكل مباشر.

تحريف الحقائق باستخدام الوسائل الإلكترونية

وأكد الكاتب الصحفي الأردني أن قرار حظر جماعة الإخوان جاء بعد انكشاف المخطط الإرهابي، الذي وصفه بـ«القشة التي قصمت ظهر البعير»، مشيرًا إلى أن المنابر الإخوانية، سواء داخل الأردن أو خارجها، تواصل استهداف الدولة الأردنية عبر تحريف الحقائق وتشويه السمعة باستخدام الوسائل الإلكترونية.

واختتم «المعايطة» حديثه بالتأكيد على أن الأردن يدرك أبعاد تلك المخططات التي تستهدف وحدته الوطنية، في وقت يخوض فيه معارك دبلوماسية دفاعًا عن قضايا الأمة.