أستاذ علوم سياسية: جماعة الإخوان تستهدف أمن الأردن بتزييف الحقائق وإثارة الفتنة

قال الدكتور عبد الحميد القرالة، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان جهاز المخابرات العامة الأردني عن ضبط مخطط إرهابي يشمل أعمال تجنيد وتمويل خارجي من قبل أشخاص محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، يمثل دليلاً واضحًا على خطورة تحركات هذه الجماعة ومحاولاتها المساس بأمن واستقرار الدولة.

تضليل الشباب

وشدد «القرالة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، على أن الأردن دولة راسخة، ولا قانون أو سلطة تعلو فوق سيادتها، ولن يُسمح لأي جهة كانت باستهداف أمنها القومي، واعتبر أن ممارسات جماعة الإخوان تقوم على التدليس واستغلال الدين لتضليل الشباب، وهو أمر يجرّمه القانون الأردني بشكل صريح.

خطاب متطرف

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الجماعة تعتمد على خطاب متطرف يدعو إلى التمرد والتشدد، وتمارس حربًا نفسية ودعائية لتبرير أفعالها تحت شعارات زائفة، مضيفًا أن أهدافها الخبيثة ظهرت بوضوح خلال الحرب على غزة، حيث سعت إلى تزييف الحقائق وإثارة الفتنة.

وأكد «القرالة» أن هذه التصرفات تمثل خرقًا أخلاقيًا وقانونيًا للسياسات الوطنية، وأن الشعب الأردني بات يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يهدد الأمن الوطني. مشيرا إلى أن الدولة ستواصل ملاحقة كل من تسوّل له نفسه القيام بأي عمل تخريبي يمس استقرار الأردن.