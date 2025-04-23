أستاذ علوم سياسية: جماعة الإخوان تستهدف أمن الأردن بتزييف الحقائق وإثارة الفتنة

أستاذ علوم سياسية: جماعة الإخوان تستهدف أمن الأردن بتزييف الحقائق وإثارة الفتنة

أستاذ علوم سياسية: جماعة الإخوان تستهدف أمن الأردن بتزييف الحقائق وإثارة الفتنة

قال الدكتور عبد الحميد القرالة، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان جهاز المخابرات العامة الأردني عن ضبط مخطط إرهابي يشمل أعمال تجنيد وتمويل خارجي من قبل أشخاص محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، يمثل دليلاً واضحًا على خطورة تحركات هذه الجماعة ومحاولاتها المساس بأمن واستقرار الدولة.

تضليل الشباب

وشدد «القرالة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، على أن الأردن دولة راسخة، ولا قانون أو سلطة تعلو فوق سيادتها، ولن يُسمح لأي جهة كانت باستهداف أمنها القومي، واعتبر أن ممارسات جماعة الإخوان تقوم على التدليس واستغلال الدين لتضليل الشباب، وهو أمر يجرّمه القانون الأردني بشكل صريح.

خطاب متطرف

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الجماعة تعتمد على خطاب متطرف يدعو إلى التمرد والتشدد، وتمارس حربًا نفسية ودعائية لتبرير أفعالها تحت شعارات زائفة، مضيفًا أن أهدافها الخبيثة ظهرت بوضوح خلال الحرب على غزة، حيث سعت إلى تزييف الحقائق وإثارة الفتنة.

وأكد «القرالة» أن هذه التصرفات تمثل خرقًا أخلاقيًا وقانونيًا للسياسات الوطنية، وأن الشعب الأردني بات يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يهدد الأمن الوطني. مشيرا إلى أن الدولة ستواصل ملاحقة كل من تسوّل له نفسه القيام بأي عمل تخريبي يمس استقرار الأردن.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا