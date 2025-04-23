حرائق ضخمة تشعل إسرائيل وتحاصر المستوطنات

حرائق ضخمة تشعل إسرائيل وتحاصر المستوطنات

حرائق ضخمة تشعل إسرائيل وتحاصر المستوطنات

شهدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، موجة حرائق هائلة اندلعت في مناطق متفرقة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، ودفع السلطات لإخلاء عدد من المستوطنات، خاصة في منطقة بيت شيمش القريبة من القدس المحتلة، وسط رياح خماسينية قوية أسهمت في اتساع رقعة النيران.

حرائق تجتاح إسرائيل

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن حجم الحرائق أجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إعلان حالة الطوارئ العامة، حيث تم استدعاء كافة وحدات الإطفاء، وسط تأكيدات من قائد خدمات الإطفاء في منطقة القدس، شموليك فريدمان، بعدم السيطرة على الموقف حتى الآن.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمفوض العام للشرطة، داني ليفي، إلى غرفة العمليات المركزية لمتابعة التطورات، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإطفاء – الأرضية والجوية – جهودها للحد من انتشار ألسنة اللهب.

وشهدت مناطق مثل إشتول، مسيلات تسيون، تاروم وخان شعار هاجاي عمليات إخلاء واسعة، بعد اقتراب الحرائق من الأحياء السكنية، فيما تم إغلاق طرق رئيسية مثل الطريقين 38 و44، إلى جانب الطريق السريع رقم 6، نتيجة تصاعد النيران بالقرب منها.

كما أفادت القناة 12 العبرية بتعطل حركة القطارات في مناطق مثل يفنه، أشدود وأشكلون، بسبب اندلاع حريق بالقرب من مسارات السكك الحديدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة في حركة القطارات وانقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا في بعض المناطق.

هلع في إسرائيل

ومن جهتها، أشارت وكالة معًا الفلسطينية إلى أن أكثر من 50 طاقم إطفاء، إلى جانب 8 طائرات وطائرة هليكوبتر، تشارك في عمليات الإخماد، في حين تُظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية ألسنة اللهب وهي تقترب من خطوط السكك الحديدية والمناطق السكنية، وسط محاولات مضنية للسيطرة على الوضع.

وشهدت بعض المناطق حالات هلع جماعية بين السكان، حيث فرّ العديد منهم من منازلهم سيرًا على الأقدام، وتركوا مركباتهم في الشوارع، خشية وصول النيران إليهم.

يُذكر أن هذه الحرائق تأتي في ظل موجة حر شديدة تجتاح المنطقة، ما يضاعف من صعوبة السيطرة على النيران، وسط تحذيرات من توسعها خلال الساعات القادمة.

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