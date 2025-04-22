«القدس للدراسات»: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة وترتكب جرائمها بغطاء دولي

«القدس للدراسات»: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة وترتكب جرائمها بغطاء دولي

«القدس للدراسات»: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة وترتكب جرائمها بغطاء دولي

كتبت: رشا فؤاد

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ إسرائيل عمليًا تذهب بعيدا في إهانة القرار الدولي والإنساني والديني والأخلاقي، إذ تريد استعادة كل ما خسرته، بالتالي هي تغامر بكل شئ سواء بصورتها أو سمعتها أو ادعاءاتها اللامتناهية، وصولا إلى النصر المطلق من خلال الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

إسرائيل مدعومة من أمريكا ودول أوروبية

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مدعومة من أمريكا فقط وإنما مدعومة أيضا من دول أوروبية، مشيرا إلى أنها مسيطرة على منصات الإعلام والقانون والمال والقرار السياسي، كما أنها جزء من نسيج الحياة الاجتماعي في أمريكا وأوروبا، لهذا السبب هناك تغطية كاملة لإسرائيل وأفعالها للتنكيل بالفلسطينيين، وبالإقليم كله أيضا.

إسرائيل تعتقد أنها محمية لذلك تفعل ما تريد

وتابع: «إسرائيل تعتقد أنها محمية لذلك تفعل ما تريد بكل هذه الوحشية، إذ تستخدم التجويع سلاحا ضد السكان في قطاع غزة وتضرب المستشفيات وتسرق أراضي الفلسطينيين بحجج فارغة وواهية».

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