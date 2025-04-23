رئيس هيئة النظافة بالقاهرة: لدينا مشاتل في كل أحياء العاصمة ونزرع على أسس علمية

قال اللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن الهيئة تضم مجموعة من المهندسين المتخصصين في النباتات النادرة، وتمتلك مشاتل موزعة في جميع أحياء القاهرة، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها القدرة على رفع كفاءة أي منطقة في العاصمة بجهود ذاتية.

المهندسين العاملين بالهيئة يتمتعون بكفاءة عالية

وأضاف «أبو النصر»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الهيئة تولت تنفيذ وتجديد عدد من المحاور الرئيسية، على رأسها طريق صلاح سالم، وذلك بأيدي موظفي الهيئة، مؤكدًا أن المهندسين العاملين بالهيئة يتمتعون بكفاءة عالية.

وأوضح، أن الزراعة تتم وفق أسس علمية مدروسة، بدءًا من الدورة الزراعية وحتى مراحل التنفيذ الأخيرة، مشيرًا إلى أن جميع النباتات المعروضة في معرض زهور الربيع متوفرة بأسعار رمزية داخل مشاتل الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

خدمات تجميل وتشجير

وكشف «أبو النصر»، أن الهيئة بدأت التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذه الجهات تحصل على خدمات تجميل وتشجير على أعلى مستوى من الجودة.