محافظ القليوبية: تكثيف أعمال النظافة والتشجير استعدادا للاحتفال بشم النسيم

كتب - حسن صالح:

استعدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، لاستقبال آلاف الزائرين للاحتفال بعيد الربيع «شم النسيم»، والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وسط الأشجار المعمرة.

القناطر في بؤرة الاهتمام

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الفترة المقبلة ستشهد إحياء بريق مدينة القناطر الخيرية، ووضعها في بؤرة الاهتمام الاستثماري والسياحي، لما تملكه من مقومات سياحية فريدة وتاريخ عريق، مشددًا على عزم المحافظة على استعادة هذه المقومات وتقديم المدينة كوجهة استثمارية جاذبة.

إقامة غرف طوارئ استعدادا لعيد الربيع

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة الاحتفال بعيد الربيع، لتلقي أي بلاغات أو طوارئ والتنسيق الفوري مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتشجير بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية، وإزالة أي عوائق للإضاءة العامة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة.

وشدد المحافظ على التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد فرق الإنقاذ النهري، ومراجعة صلاحية الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، كما كلف مديرية التموين، بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.