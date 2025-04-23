طب «قصر العيني» تعلن تعيين النواب الأطباء دفعة 2023 (الدور الأول 1+6)

عقدت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، جلسة مفتوحة لتعيين الأطباء النواب من خريجي دفعة 2023، استُهلت الجلسة بإعلان الوظائف الشاغرة المتاحة في كلية الطب ومعهد الأورام التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة، برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، والدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم، والدكتور عماد شاش، مدير مستشفى أورام الثدي.

أوضحت كلية الطب أن عدد المعينين بلغ 219 طبيبا نائبا، بواقع 188 وظيفة في الأقسام الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، و31 وظيفة إكلينيكية في معهد الأورام.

إعلان هذه الوظائف مسبقا

قال قصر العيني إنه جرى إعلان هذه الوظائف مسبقا، من خلال جهاز التنظيم والإدارة، وجرى ترتيب المتقدمين وفقا للمجموع الكلي، حيث بلغ عدد المتقدمين 465 طالبا.

واستُهلت الجلسة بكلمة ترحيبية من الدكتور حسام صلاح، عبّر خلالها عن شكره وامتنانه للخريجين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم.

كما شدد على أن عدم الحصول على التخصص المرغوب لا يعني نهاية الطموح، بل يمكن تحقيق النجاح الحقيقي من خلال الإبداع والتميز في التخصص المتاح، ما يجعله محببا للفرد، وهو من أسمى معاني النجاح،

مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي توفرها الكلية والمستشفيات الجامعية، متمنيا لجميع الخريجين التوفيق في مسيرتهم العملية المقبلة.

ضمان سهولة اختيار التخصصات

شهدت الجلسة تنظيما دقيقا وفعالا، لضمان سهولة اختيار التخصصات بما يتماشى مع احتياجات المستشفيات الجامعية، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وترتيب الخريجين وفقا لاستحقاقاتهم، وجرى العمل على تهيئة بيئة مناسبة تدعم الطلاب، وتوفر لهم المسارات التدريبية والتعليمية التي تؤهلهم للتميز المهني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها الأكاديمي والمجتمعي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، من خلال برامج تدريبية وتطبيقية متقدمة، تعزز من قدراتهم العملية، وتتماشى مع احتياجات القطاع الصحي، بما يسهم في النهوض بمستوى الرعاية الصحية على المستوى الوطني.