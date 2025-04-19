«قصر العيني» يتصدر كليات الطب المصرية في جراحة المخ والأعصاب بتصنيف «EduRank»

حقّق قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إنجازًا علميًا متميزًا، بعد أن تصدّر الجامعات المصرية واحتل المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وذلك وفقًا للتصنيف العالمي الصادر عن مؤسسة «EduRank».

ووفقا لبيان صادر عن كلية الطب، استند التصنيف إلى أداء الجامعات في مجال البحث العلمي، حيث تم تحليل 1830 ورقة بحثية صادرة عن عشر جامعات إفريقية رائدة في المجال، وقد استُشهد بتلك الأبحاث 18800 مرة، وهو ما يعكس التأثير القوي والفاعلية العلمية للأبحاث المنشورة من قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة.

النهوض بالمستوى البحثي والعلمي

وبحسب البيان، تحقق هذا النجاح المرموق بفضل الدعم الكبير والمتواصل من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، فضلًا عن الإسهامات القيّمة التي قدمها الدكتور حازم عبد البديع رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد محيي الدين، الرئيس السابق لقسم جراحة المخ والأعصاب، والذي كان لهما دور بارز في النهوض بالمستوى البحثي والعلمي للقسم ودعم مسيرة التميز والتطوّر بالقسم.

تصنيف عالمي

تجدر الإشارة إلى أن «EduRank.org» هو تصنيف عالمي مستقل يعتمد على مقاييس دقيقة ويغطي 14131 جامعة من 183 دولة، ويعتمد في تقييمه على قاعدة البيانات العلمية الأكبر عالميًا والتي تضم أكثر من 115 مليون منشور علمي و2.96 مليار استشهاد. ويتم تصنيف الجامعات في 246 موضوعًا بحثيًا باستخدام نهج قائم على البيانات المجّمعة ذاتيًا، دون الاعتماد على استطلاعات أو آراء خبراء، ما يضمن الشفافية والموضوعية.

وتعتمد المنهجية العامة لتصنيف EduRank على ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي 45% لأداء البحث العلمي باستخدام بيانات OpenAlex وتحليل الرسوم البيانية للاستشهادات، و45% للأهمية غير الأكاديمية من خلال تحليل الروابط الخلفية للجامعة باستخدام بيانات Ahrefs، و10% لشعبية الخريجين، بناءً على عدد مشاهدات صفحاتهم على مختلف نسخ ويكيبيديا.

ويؤكد هذا التقدير الدولي على مكانة جامعة القاهرة-طب قصر العيني كمؤسسة أكاديمية رائدة في إفريقيا والعالم العربي، ويعكس التزامها المستمر بتعزيز جودة التعليم الطبي والبحث العلمي، خاصة في المجالات المتقدمة والحيوية كجراحة المخ والأعصاب.