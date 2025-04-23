مؤتمر علمي دولي بكلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين بالأزهر

مؤتمر علمي دولي بكلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين بالأزهر

مؤتمر علمي دولي بكلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين بالأزهر

أعلنت كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين بالأزهر عن عقد مؤتمرها العلمي الدولي الأول تحت عنوان: «الأزهر وصناعة المصلحين» يوم الاثنين 12 مايو 2025م، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكدت نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، أن المؤتمر يُمثل محطة علمية مهمة لتسليط الضوء على الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين، وإعداد طلابه ليكونوا سفراء لقيم الاعتدال والإصلاح في مجتمعاتهم، مؤكدة أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الكلية في ترسيخ منهج الوسطية والتفاعل الحضاري مع القضايا المعاصرة.

وأضافت أن المؤتمر يسعى إلى تقديم رؤية علمية متكاملة حول آليات صناعة المصلحين من خلال المنهج الأزهري، وتشجيع الحوار الأكاديمي بين الباحثين والطلاب، بما يُسهم في إنتاج معرفة مسؤولة قادرة على مواكبة التحديات العالمية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها، إلى جانب حضور مميز من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، في إطار يعكس عالمية رسالة الأزهر.

رئيس المؤتمر: الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي عميد الكلية

مقرر المؤتمر: الأستاذ الدكتور صالح أحمد عبد الوهاب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب

أمين عام المؤتمر: الأستاذ الدكتور خالد شاكر رئيس قسم أصول الدين بالكلية

منسق المؤتمر: الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد مدير وحدة الجودة بالكلية

مساعد منسق المؤتمر: الدكتور محمود منصور

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا