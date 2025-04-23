جمال عبد الجواد: ترامب يتعامل مع الاقتصاد الأمريكي برؤية اختزالية.. ويصعد ضد الصين

جمال عبد الجواد: ترامب يتعامل مع الاقتصاد الأمريكي برؤية اختزالية.. ويصعد ضد الصين

جمال عبد الجواد: ترامب يتعامل مع الاقتصاد الأمريكي برؤية اختزالية.. ويصعد ضد الصين

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدّم أفكارًا مستحدثة وغريبة إلى حد بعيد في إدارة السياسات الاقتصادية والخارجية، مشيرا إلى أن هذه الأفكار تُحدث تصعيدا غير مسبوق في المواجهة مع الصين، وتوترا مع الحلفاء.

السياسة الأمريكية اتجهت نحو توسيع المواجهة مع الصين

وأوضح «عبد الجواد» خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تسعى لاحتواء الصين ومنع صعودها كقوة عظمى، من خلال فرض قيود صارمة على وصول التكنولوجيا المتقدمة والرقائق الإلكترونية إلى بكين، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة في صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة لتعزيز تفوقها التقني.

تحالفات دولية

وأشار إلى أن السياسة الأمريكية اتجهت نحو توسيع المواجهة مع الصين من خلال تحالفات دولية، شملت أوروبا، وحلف الناتو، وقوى إقليمية في منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك دعم تايوان، وذلك كجزء من استراتيجية احتواء النفوذ الصيني المتزايد.

وأكد أن ترامب يتجه الآن نحو تصعيد أكبر، ليس فقط مع الصين، بل أيضًا مع الدول الأوروبية التي تمتلك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يفتح ملفات مثل الضرائب الرقمية، ويتعامل مع الشركاء الاقتصاديين برؤية اختزالية تختزل مشكلات الاقتصاد الأمريكي في علاقاته الثنائية.

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