بسمة وهبة: الإخوان أصل التطرف في العالم العربي.. وتاريخهم الدموي معروف

بسمة وهبة: الإخوان أصل التطرف في العالم العربي.. وتاريخهم الدموي معروف

بسمة وهبة: الإخوان أصل التطرف في العالم العربي.. وتاريخهم الدموي معروف

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية أصل كل فكر متطرف في العالم العربي، وأن تاريخها ملطخ بالدم والدمار، موضحة، أن أحداثًا كثيرة في مصر تثبت أن الجماعة تتبنى العنف بوضوح، بدءًا من إطلاق النار على الشباب في أحداث مكتب الإرشاد في 2013، إلى اشتباكات سيدي جابر والنهضة التي راح ضحيتها العشرات.

الإخوان كشفوا وجههم القبيح

وأضافت مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن جماعة الإخوان أعلنت بوقاحة انضمامهم لجماعات إرهابية كالسلفية الجهادية، ورفعوا أعلام القاعدة علنًا، ما يدل على أن فكرهم لا يحمل سوى التطرف والتخريب، مؤكدة أن الجماعة تنسق مع تنظيم القاعدة دون خجل، ولا يعترفون بالدولة.
وتابعت، أن الجماعة تسعى دومًا لتحطيم مؤسسات الدولة، بهدف نشر الفوضى، قائلة: «عايزين الدولة تقع عشان يفرضوا سيطرتهم».


واختتمت وهبة حديثها بدعوة المواطنين إلى عدم نسيان جرائم الجماعة، قائلة: «اكتبوا على جوجل التاريخ الأسود للإخوان وشوفوا بأنفسكم كل الجرائم».

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