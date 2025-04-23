بعد 2000 عام.. العلماء يحلون لغز أقدم كمبيوتر في التاريخ

كتبت- نرمين عزت:

تستلهم بعض أفلام الخيال العلمي قصصها من الأساطير والآثار الباقية من القدماء، وواحدة من القطع النادرة ظهرت في فيلم شهير وحيّرت العلماء في محاولة لحلّ قصتها، وهي آلة أنتيكيثيرا التي يعود عمرها إلى 2000 عام، وقد ظلّت هذه القطعة غامضة حتى كشف مجموعة من الباحثين أسرارها.

حل لغز قرص القدر بعد 2000 عام

يعود تاريخ آلية أنتيكيثيرا، هذا الجهاز اليوناني القديم الغامض، إلى أكثر من 2000 عام، ويُعد عمومًا أقدم جهاز كمبيوتر في التاريخ، يصفه بعض العلماء بأنه القطعة الهندسية الأكثر تعقيدًا التي نجت من العالم القديم، وفقًا لموقع ديلي ميل البريطانية.

ويقول آخرون، إنها كانت عبارة عن جهاز ميكانيكي يعمل باليد، ويُستخدم للتنبؤ بمواقع الشمس والقمر والكواكب، وقد بلغ مستوى تعقيدها حدًا دفع المتحمسين لفكرة الحياة الفضائية إلى تقديم اقتراحات جنونية بأنها قد تكون دليلًا على أن الكائنات الفضائية نقلت المعرفة إلى الحضارات البشرية القديمة.

لكن دراسة جديدة تشير إلى نظرية بديلة لآلية أنتيكيثيرا، إذ يعتقد باحثون من الجامعة الوطنية في مار ديل بلاتا في الأرجنتين، أن هذا الجهاز كان أقرب إلى لعبة منه إلى جهاز كمبيوتر يعمل، حيث كان هذا الجهاز مصدر إلهام لـ«قرص أرخميدس» في فيلم إنديانا جونز وقرص القدر، بطولة هاريسون فورد وفيبي والر-بريدج؛ حيث تتنبأ هذه النسخة الخيالية من آلية أنتيكيثيرا بمواقع الشقوق الطبيعية في الزمن، ما يسمح للمسافرين بالسفر عبر الزمن.

كمبيوتر ميكانيكي

كان الافتراض الشائع، الذي يستند إلى عقود من البحث والتحليل، هو أن ما يُسمى بآلية أنتيكيثيرا يعمل كنوع من الكمبيوتر الميكانيكي الذي يُشغّل يدويًا، وتتكوّن هذه الآلة من ما يصل إلى 40 ترسًا وعجلة برونزية، ما سمح لليونانيين القدماء بالتنبؤ بحركة النجوم والكواكب بدقة مذهلة.

وفي الدراسة الجديدة، أنشأ علماء في الجامعة الوطنية في مار ديل بلاتا محاكاة حاسوبية للقطعة الأثرية، وعلى وجه الخصوص، نظروا إلى أسنان التروس المثلثة المتشابكة، والتي قيل إنها جزء لا يتجزأ من عمل الآلية.

ووجد الباحثون أن عدم دقة التصنيع كان من شأنه أن يتسبب في تعطل الجهاز في كثير من الأحيان، لدرجة أنه كان سيصبح غير صالح للاستخدام.

وكان من شأن هذا التشويش، الناجم عن تحريك مقبض الكرنك، أن يجعل الجهاز غير عملي للاستخدام العلمي، وخلص الباحثون إلى أنه إذا كان الجهاز يتعطل طوال الوقت، فربما لم يكن أكثر من مجرد لعبة ذكية مُصمّمة لطفل.