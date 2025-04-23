مختار نوح: تنظيم الإخوان الدولي يصدر فتاوى تدعم الإرهاب تحت عباءة الدين

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ جماعة الإخوان تمتلك تنظيمًا دوليًا سريًا يتحكم في القرارات الدينية داخل مؤسسات كبرى، ويصدر فتاوى تدعم الإرهاب تحت عباءة الدين.

قرارات إخوانية بحتة

وأضاف «نوح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن هذا التنظيم يفرض أشخاصًا من دول مختلفة داخل الهيئات الدينية الدولية ليُظهر قراراته وكأنها «إجماع إسلامي»، بينما هي في الحقيقة قرارات إخوانية بحتة.

اختراق مؤسسات كبرى

وتابع، بأن الإخوان نجحوا في اختراق مؤسسات كبرى مثل هيئة كبار العلماء، التي أصدرت فتاوى بتحريض أمريكي لتبرير الجهاد في سوريا، مضيفًا أن هذه الفتاوى كانت تصب في مصلحة واشنطن لا المسلمين.

وأشار إلى أن الشخصيات التي كانت تتحدث باسم هذه الهيئات كانت تُختار بعناية من قبل التنظيم الدولي، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين التنظيم السري الذي يعمل على تنفيذ العمليات الإرهابية والتخريب، والتنظيم العلني الذي يعمل في السياسة والبرلمانات، موضحًا أن كل فرع من الجماعة في أي بلد يديره «مشرف دولي» يتلقى أوامره من القيادة العالمية للإخوان.

وحذر «نوح» من تكرار سيناريو اختراق المؤسسات في دول أخرى، مؤكدًا أن الإخوان لا يعملون لصالح الأوطان بل ضدها، تحت مسميات دينية ظاهرها الرحمة وباطنها الهلاك.

الأردن تنبه لوباء الإخوان

وتابع: «الأردن تنبّه لهذا الوباء الإخواني في الوقت المناسب، وقرر استئصال هذا السرطان من جذوره، كما فعلت مصر من قبل. فالإخوان لا يؤمنون بوطن، بل يؤمنون بمشروعهم الدولي فقط».