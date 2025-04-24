وفاة ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ بعد أيام من تعرضه لحادث سير بالدقهلية

وفاة ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ بعد أيام من تعرضه لحادث سير بالدقهلية

وفاة ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ بعد أيام من تعرضه لحادث سير بالدقهلية

رحل عن عالمنا منذ قليل، النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهية، بعد أيام من تعرضه لحادث أليم أسفر على نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في مدينة المنصورة.

وفاة النائب ثروت فتح الباب وتحديد موعد ومكان صلاة الجنازة في الدقهلية

ونعت أسرة النائب الفقيد عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: «البقاء لله النائب ثروت فتح الباب في ذمة الله»، وحددت الأسرة موعد تشييع الجنازة الخاصة بالنائب الراحل في محافظة الدقهلية وهو عقب صلاة العصر في المسجد الكبير في الدراكسة في مركز منية النصر بالدقهلية.

النائب ثروت فتح الله

موعد عزاء النائب ثروت فتح الباب في الدقهلية

وأوضحت الأسرة أنه يتم إقامة العزاء الخاص بالنائب الراحل في محافظة الدقهلية داخل ملعب الدراكسة الرياضي يوم الجمعة المقبلة 25 أبريل 2025.

النائب ثروت فتح الله

حادث سير يتسبب في وفاة النائب ثروت فتح الباب

وكان النائب ثروت فتح الباب تعرض لحادث سير، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة وتم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، على مدار الأيام الماضية داخل مستشفى الطوارئ في جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

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