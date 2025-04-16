محافظة الدقهلية تعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز ميت غمر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 52 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز ميت غمر، وذلك في العدد 86 في 16 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر المقدام بمركز ميت غمر على النحو التالي:

يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 4 أمتار وتغيير استخدام القطعة رقم 12 من استخدام سكني إلى ديني وتغيير استخدام القطعة رقم 3 من استخدام ديني إلى استخدام سكني، وإلغاء الشارع رقم 4 بعرض 4 أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2 فبراير 2025 مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.



وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.