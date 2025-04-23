محمد حماقي يُحيي حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

محمد حماقي يُحيي حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

محمد حماقي يُحيي حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

أحيا الفنان محمد حماقي حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، والذي يقام حاليا في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وكان من ضمن الحضور عدد من الفنانين من بينهم لقاء سويدان ومروة عبد المنعم وباسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ويسرا وليلى علوي ومصطفى شعبان وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور.

وتفعل العروسان ليلى أحمد زاهر وزوجها المنتج هشام جمال بالرقص والغناء على أنغام أغاني المطرب محمد حماقي، والذي غنَّى أحدث أغانيه.

وعقد المنتج هشام جمال قرانه على ليلى أحمد زاهر منذ أيام داخل قصر محمد علي بالمنيل وسط حضور العائلتين وعدد كبير من نجوم الفن.


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