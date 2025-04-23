أول صورة من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

كتبت- أميرة عزالدين:

يقام حاليًا حفل زفاف الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر والمنتج هشام جمال، في منطقة هرم سقارة بالأثري، حيث بدأ توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، لمشاركة العروسين حفل زفافهم الذي يقتصر على الأصدقاء والمقربين، ونكشف عن الصور الأولية من مكان الحفل.

وقد عقد هشام جمال وليلي زاهر قرانهما الأسبوع الماضي، وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب وسط تأثر شديد من الفنان أحمد زاهر والد العروس، وتصدر عقد القران مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن هشام جمال وليلي زاهر احتفلا بخطبتهما في يناير من العام الماضي، بعد تصريحات متعددة من الثنائي بأن علاقتهما لا تتجاوز الصداقة فقط.