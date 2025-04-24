«اختياراتي مظبطة حياتي».. هشام جمال يعدل أغنية أحمد سعد في ليلة زفافه

كتبت : أميرة عزالدين

في أجواء من البهجة والفرحة احتضنتها أحد أهم الأماكن الأثرية في مصر داخل هرم سقارة، احتفل المنتج هشام جمال بحفل زفافه على الفنانة ليلى زاهر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والمجتمع، والذي استمر حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

تغيير كلمات أغنية أحمد سعد في حفل زفاف هشام جمال

وخلال حفل زفاف هشام جمال وليلي زاهر، شارك عدد كبير من المطربين في حفل الزفاف بأغانيهم المفضلة من بينهم المطرب أحمد سعد، ولكن حدثت مفاجأة مع أغنيته الشهيرة اختياراتي، فما أن بدأ في غنائها حتى شاركها المنتج والفنان هشام جمال في غنائها معه، وقام بتغير كلماتها من اختياراتي مدمرة حياتي إلى اختياراتي مظبطة حياتي، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

أبرز حضور حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر

حضر حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال كل من محمد حماقي، وأحمد سعد، ومي عمر، وداليا البحيري، ونبيلة عبيد، والمخرج محمد سامي، ويوسف الشريف، وروجينا، وأحمد السعدني، وإيهاب توفيق، والإعلامي عمرو الليثي، ومصطفى شعبان، وآخرين.