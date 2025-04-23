قبل زفافهما الليلة.. 5 تواريخ مهمة في حياة ليلى زاهر وهشام جمال

كتبت : أميرة عزالدين

تحتفل الليلة، الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بحفل زفافها على المنتج هشام جمال، بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، في أحد الأماكن الأثرية بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين من العائلتين فقط، ونكشف في السطور التالية، 5 تواريخ مهمة في حياة الثنائي قبل ساعات من حفل الزفاف.

رمضان 2021

مسلسل في بيتنا روبوت الذي شهد أول تعاون فني بين ليلي زاهر وهشام جمال، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا من نوعية الكوميديا العصرية العائلية الموجهة لرواد السوشيال ميديا.

فبراير 2023

طرحت الفنانة ليلى أحمد زاهر أول أغنية رسمية لها على طريقة الفيديو كليب بعنوان «كلمة أخيرة»، وشهدت ثاني تعاون فني مع هشام جمال، من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي، ومدير تصوير جلال الزكي.

يناير 2024

بعد ثلاث سنوات، أعلن الثنائي خطبتهما بعد تكرار تصريحاتهما بأنه ما يجمعهما هو علاقة صداقة فقط، ولا تتخطي ذلك، تزامنًا مع اعلان الفنان أحمد زاهر المستمر عن علاقته القوية مع بناته للحد الذي جعله يصرح برفضه زواحهن.

يناير 2024

شهد يوم 24 يناير ثالث تعاون فني بين ليلي زاهر وهشام جمال، بطرح أول اغنية لهما على طريقة الديو بعنوان «أمور بسيطة»، التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدرت تريند يوتيوب وجوجل بعد ساعات من طرحها، وهي من كلمات وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

إبريل 2025

احتفل الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر بعقد قرانهما، خلال حفل عائلي اقتصر على الأصدقاء والمقربيين والعائلين، داخل قصر محمد علي، ولم يتمالك خلالها الفنان أحمد زاهر دموعه من الفرحة.