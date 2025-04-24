محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية

محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية

محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري سبل التعاون المشترك في كل الملفات المتعلقة بحماية نهر النيل، وتطوير وإدارة الموارد المائية بالمحافظة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إقامة منشآت بجوار مجري النهر

وأوضح محافظ المنيا أنَّ اللقاء تناول الآليات المشتركة للاستفادة من أملاك الوزارة داخل نطاق المحافظة، في ضوء السياسات العامة لتعظيم العوائد من الأصول ذات النفع العام، فضلاً عن استعراض جهود الدولة في مواجهة التعديات على نهر النيل، والالتزام بكل الاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لأعمال البناء أو إقامة منشآت بجوار مجرى النهر، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل.

تأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزارة الري و الأجهزة المعاونة مثمنا توجيهات الدكتور سويلم لإدارتي ري شرق وغرب المنيا بمواصلة تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات الصيفية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري غير المرخصة بالتنسيق مع المحافظة، بما يضمن وصول المياه لكل الأراضي الزراعية وتحقيق العدالة في التوزيع، مؤكدًا دعم محافظة المنيا الكامل لكل جهود الوزارة في حماية الموارد المائية وتعزيز الإدارة الرشيدة لها.

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