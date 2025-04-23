جامعة المنيا الأهلية تنظم مسابقة للبرمجة بالتعاون مع مراكز إبداع مصر الرقمية

في إطار المبادرة الرئاسية «بداية» لبناء الإنسان وتعزيز قدراته الرقمية، نظمت جامعة المنيا الأهلية، من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب -إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي- مسابقة للبرمجة بالتعاون مع مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»، بمشاركة كبيرة من طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية.

تنمية الوعي التقني للطلاب

وأكد الدكتور عصام فرحات، على أهمية هذه المسابقات في بناء جيل قادر على مواكبة الثورة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تنمية الوعي التقني لدى الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيعهم على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل الرقمي، بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية في التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

مشاركة 60 طالبا وطالبة بالمسابقة

وقد شهدت المسابقة، إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة، حيث شارك أكثر من 60 طالبًا وطالبة تحت إشراف لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس بقسم الحاسب بكلية العلوم، وبمشاركة فعالة من اتحاد طلاب كلية الحاسبات.

نُظمت المسابقة بإشراف كل من وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير الإدارة، ومحمد مختار الشاذلي، ووعد أحمد.