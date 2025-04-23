محافظ المنيا في قافلة طبية بمغاغة: الاهتمام بالقطاع الصحي أولوية وطنية

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة التي نظمها حزب «مستقبل وطن» بقرية برطباط بمركز مغاغة، في إطار البروتوكول المبرم بين الجامعة البريطانية ومؤسسة «أبوحتة» الخيرية بالتنسيق مع مديرية الصحة، في إطار الجهود المجتمعية لدعم المنظومة الصحية والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تحسين جودة الخدمات الطبية في المنيا

أكد المحافظ خلال جولته دعمه الكامل للمبادرات الصحية والقوافل العلاجية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي كأولوية وطنية.

تخصصات القافلة الطبية

شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية منها: الرمد، الباطنة، الأطفال، العظام، القلب والصدر، النساء والتوليد، والمخ والأعصاب، إضافة إلى خدمات التحاليل، وإجراء عمليات المياه البيضاء والحول، وتوفير نظارات طبية بالمجان، كما شاركت كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية بتقديم خدمات الحشو والخلع والتنظيف مجانًا.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من النائب إيهاب عبد العظيم، والنائب سعودي عبد الرحمن، والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، وهاني الجويلي رئيس مركز مغاغة، ومحسن حتة أمين مساعد الحزب بمحافظة المنيا.