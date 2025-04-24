كلمات أغنية فستانك الأبيض.. غناها هشام جمال لعروسه ليلى زاهر في حفل زفافهما

كتبت : أميرة عزالدين

تصدر حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاقه الساعات الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، وسيطرت عليه أجواء البهجة الممتزجة بالرقي في كل تفاصيله، داخل أهم الأماكن الأثرية في هرم سقارة.

مفاجأة هشام جمال بحفل زفافه على ليلى زاهر

وافتتح هشام جمال حفل زفافه على ليلى زاهر بإهدائها أغنية فستانك الأبيض، من غناء حسين الجسمي، وفاجأ هشام جمال عروسته ليلى زاهر بغنائها لايف على المسرح بعدما سلمها لها والدها الفنان أحمد زاهر.

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها، والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك، جايلك عشان أفرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه.. فستانك الأبيض اللي هياخد منك حتة، وعشان اليوم ده رسمت عملت مليون خطة، والناس بتهني والدنيا بتعزف زفة.. وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها مواويل.. وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين.. عايشيين.. فستانك الأبيض اللي هياخد منك حتة، وعشان اليوم ده رسمت عملت مليون خطة، والناس بتهني والدنيا بتعزف زفة والمزيكا بتعلى»، ما جعل ليلي تدخل في حالة من الخجل ولم تتمالك مشاعرها وبدأت في البكاء من شدة فرحتها.